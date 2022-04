Viele Länder haben sich hohe Klimaziele gesteckt und wollen in Zukunft deutlich weniger bis gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Um dieses Ziel erreichen zu können, muss einiges umgekrempelt werden - so zum Beispiel auch die Landwirtschaft.

Eine Studie aus Großbritannien zeigt nun, dass eine Bewirtschaftung der Ackerflächen mit Steinstaub bis zu 45 Prozent der Treibhausgas-Emissionen in diesem Bereich einsparen könnte. Durch die Verwendung von feinem Steinschotter aus Basalt verstärkt sich die Gesteins-Verwitterung. Bei diesem Prozess wird dann vermehrt Co2 aus der Luft gebunden. Außerdem wird laut Studie konventioneller Dünger eingespart. Dadurch werden die Böden weniger belastet und die Landwirtschaft ist weniger abhängig von Dünger-Exporten aus dem Ausland.

Zweifel an Effekt

Andere Forschende haben berechnet, dass der Effekt wohl nicht so groß ist. Steinstaub zu verteilen würde sich demnach am ehesten in feucht-warmen Regionen lohnen, weil er dort mehr Co2 binden kann. In Deutschland ist die Landwirtschaft für knapp acht Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich.