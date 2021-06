Die Deutsche Bahn stellt sich auf extremere Wetterverhältnisse ein.

Grundlage ist eine Studie, die die Bahn beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Auftrag gegeben hatte. Dazu wurden Wetterdaten der letzten 60 Jahre analysiert. Die Studie warnt vor Störungen des Bahnverkehrs vor allem bei großer Hitze und bei Starkwind.

Schwerpunkte bei der Hitze sehen die Forschnden in den Regionen Mainz und Karlsruhe sowie in Teilen Nordost-Deutschlands. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der Eistage vor allem in den westlichen Regionen deutlich. Das Potsdam-Institut geht auch davon aus, dass die südlichen Bundesländer sowie die Region Hagen in Zukunft mit am stärksten von Starkregen betroffen sein werden.

Um besser vorbereitet zu sein, bereitet die Bahn eine Strategie vor. Dazu gehören zum Beispiel robuste Fahrzeuge und widerstandsfähigere Technik in den Stellwerken. Nach Angaben der Bahn sind neue Fernverkehrszüge auf ein stabiles Raumklima ausgelegt. In der Vergangenheit gab es bei der Bahn immer wieder Probleme mit Klimaanlagen.