Ein Ausstieg aus der Kohle heißt aber auch: Arbeitsplätze gehen verloren und wir müssen schnell auf andere Energien umstellen, was sehr teuer werden könnte. Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung schreiben jetzt im Fachmagazin Nature, dass sich der Kohle-Ausstieg auf jeden Fall rechnet, und zwar auch wirtschaftlich. Sie haben das per Computersimulation durchgespielt und dabei viele Faktoren berücksichtigt, etwa Investitionen in neue Energieformen und Kosten für Gesundheit und Umwelt.

Die Forschenden schreiben: Wenn die Länder weltweit aus der Kohle-Energie aussteigen, dann würden wir unter dem Strich im Jahr 2050 pro Mensch 340 Euro an Kosten sparen.