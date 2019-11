Trotz aller Klimaschutz-Versprechen bläst die Welt noch immer extrem viel Treibhausgase in die Atmosphäre.

Die Welt-Meteorologie-Organisation /WMO) hat für letztes Jahr in der Atmosphäre einen neuen Höchstwert bei der CO2-Konzentration registriert - knapp 408 Teile pro Million - das ist eineinhalb mal so viel wie vor der Industrialisierung. Und die Fachleute sehen keine Hinweise auf Besserung. WMO-Generalsekretär Petteri Taalas sagte, das letzte Mal habe es so hohe Werte auf der Erde vor drei bis fünf Millionen Jahren gegeben - damals war es aber 2 bis 3 Grad wärmer als heute und der Meeresspiegel lag 10 bis 20 Meter höher. Taalas warnte, dass wir mit dem hohen Treibhausgasausstoß die zukünftigen Generationen gefährden - weil durch den Klimawandel mehr Extremwetter und ein Meeresspiegelanstieg drohen.

Die Welt-Meteorologie-Organisation veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht zu den Treibhausgas-Werten in der Atmosphäre. Der aktuelle Bericht kommt eine Woche vor der Uno-Klimakonferenz in Madrid.