Zum Beispiel, wenn so viel Asche in die obere Atmosphäre ausgestoßen wird, dass nicht mehr genug Sonnenlicht durchkommt - so geschehen 1815, als ein indonesischer Vulkan so viel Asche gespuckt hat, dass es noch im folgenden Jahr Missernten und Kälteperioden gab.

Forschende aus Kanada haben jetzt untersucht, ob Vulkanausbrüche auch Auswirkungen auf andere Wetterphänomene haben - Wirbelstürme zum Beispiel. Mit Hilfe eines Modells haben sie geprüft, ob ein großer tropischer Vulkanausbruch einen Effekt hat - sowohl auf der Südhalbkugel, als auch im Norden. Das Ergebnis: Ihren Berechnungen nach beeinflusst ein Vulkanausbruch die Zahl der Wirbelstürme und ihre Intensität bis zu vier Jahre lang. Wie, ist unterschiedlich: Wenn ein Tropenvulkan südlich des Äquators ausbricht, gibt es mehr und stärkere Hurrikane im Nordatlantik. In Südostasien und Australien werden es dagegen weniger Taifune und sie sind weniger schlimm, unabhängig davon, wo der Vulkan ausgebrochen ist.

Laut den Forschenden könnte diese Erkenntnis helfen, das aktuelle Hurrikan- und Taifun-Risiko abzuschätzen.