Der Klimawandel ist nicht nur ein Problem für Wälder und die unberührte Natur.

Wenn es mehr extreme Wetterereignisse gibt, könnte auch die Landwirtschaft leiden. Forschende aus Finnland und der Schweiz haben errechnet: In 70 Jahren könnte ein Drittel der jetzigen Agrarfläche weltweit nicht mehr geeignet sein für die Landwirtschaft.

Ihren Computermodellen zufolge wären Länder rund um den Äquator am stärksten betroffen - zum Beispiel Guyana und Surinam, Ghana und Kambodscha. Dort könnte fast die gesamte Agrarfläche unbrauchbar werden. In Deutschland wäre das Klima für Ackerbau und Viehzucht noch in Ordnung. Es könnten aber in einigen Regionen subtropische Wälder wachsen. Den Berechnungen zufolge würde sich die Vegetation insgesamt stark verändern. Vor allem Wüsten würden sich ausbreiten - bis zum Ende des Jahrhunderts um eine Fläche größer als der indische Subkontinent.

Die Forschenden schreiben aber auch: Wenn wir es schaffen, die Emissionen zu senken und die Erderwärmung zu reduzieren, könnten die Folgen geringer ausfallen. Dann würden bis 2090 nur fünf bis acht Prozent der weltweiten Agrar-Flächen wegfallen.

Die Studie einer Gruppe der Aalto University im finnischen Espoo ist in der Fachzeitschrift "One Earth" erschienen.