Ein Wissenschaftsteam vom Imperial College London hat sich Wirbelstürme aus den vergangenen vier Jahrzehnten angeschaut. Dabei waren ihnen vor allem der Entstehungsort, die Route des Sturms und die Intensität wichtig. Ergebnis: In jedem Jahrzehnt rücken Wirbelstürme in ihrem Verlauf vom offenen Meer 30 Kilometer näher an die Küsten heran. Außerdem gibt es den Forschenden zufolge jedes Jahrzehnt mehr und stärkere Wirbelstürme, die sich häufiger und länger entlang der Küsten bewegen.

Im Schnitt entstehen im Jahr 80-100 Wirbelstürme wetweit. Diese bilden sich über warmen, meist tropischen Gewässern im Atlantik, Pazifik oder Indischem Ozean. Warum sich der Verlauf verschiebt, ist unklar. Es könnte mit Veränderungen in der Atmosphäre in tropischen Regionen zu tun haben, bedingt durch den Klimawandel.