Greta geht wieder zur Schule

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg hatte sich ein Jahr lang eine Auszeit genommen, jetzt geht sie wieder zur Schule.

Die 17-Jährige twitterte, es fühle sich großartig an, wieder zurück in der Schule zu sein. Sie veröffentlichte ein Foto von sich mit ihrem Fahrrad und mit Schultasche auf dem Rücken. Thunberg hatte die Schule unterbrochen und machte Fernunterricht, weil sie sich ganz auf ihren Einsatz für den Klimaschutz konzentrieren wollte. In dieser Zeit bereiste sie die Welt und überquerte im Segelboot zwei Mal den Atlantik, um CO2 durch Flugreisen zu vermeiden.

Die Schwedin kam aber in diesem Jahr etwas verspätet zur Schule, denn letzte Woche hatte sie noch einen Termin bei Bundeskanzlerin Angela Merkel.