In einer Mitteilung schreiben die Mitglieder, dass sie keine Perspektive mehr sehen für Erfolg. Sie wollten Platz für Neues schaffen - die Menschen würden sich weiter organisieren und gegen das - Zitat - zerstörerische System auflehnen. Um noch offene Geldstrafen bezahlen zu können, wird weiter zu Spenden aufgerufen.

In Deutschland hatte die Letzte Generation vor Kurzem den Betrieb an mehreren Flughäfen gestört. Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich auf den Rollfeldern in Köln/Bonn, Frankfurt am Main und in Leipzig/Halle festgeklebt. Danach gab es die Debatte, ob es härtere Strafen für solche Fälle geben soll.

Die Letzte Generation fordert ein internationales Abkommen für einen globalen Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas bis 2030.