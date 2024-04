Einige Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen setzen auf eine neue Protestform. Sie lassen die Luft aus Autoreifen.

Alleine in Nordrhein-Westphalen wurde seit 2022 die Luft aus den Reifen von hunderten Autos gelassen, zeigen Zahlen vom Innenministerium. In vielen Fällen hängen die Aktionen wohl mit einer Gruppe zusammen, die sich "The Tyre Extinguishers" nennt. Laut Innenministerium hinterlassen die Aktivisten nach dem Plattmachen der Reifen oft Bekennerschreiben an den Autos - mit der Überschrift "Achtung - Ihr Spritfresser ist tödlich".

Ähnliche Aktionen hat es in den letzten Monaten auch in Brandenburg und Berlin oder auch in Kopenhagen gegeben. Die Aktivistengruppe schreibt über sich selbst, dass sie das Ziel verfolgt, dass niemand in Städten mehr Geländewagen fährt, und liefert auf ihrer Website gleich eine Anleitung zum Luftablassen aus Reifen. Einige Aktivistinnen und Aktivisten wurden erwischt - sie müssen sich wegen Sachbeschädigung und teilweise auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.