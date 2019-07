Die Klimaaktivistin aus Schweden hat angekündigt, sich von zwei Profiseglern in die USA bringen zu lassen. Sie will an zwei Uno-Klimagipfeln teilnehmen: im September in New York und im Dezember in Chile. Der Segeltörn soll im August sein. Für die Überfahrt von Großbritannien in die USA sind zwei Wochen angesetzt.

Thunberg verzichtet aufs Flugzeug, um mit ihrer Reise keine Klimagase zu verursachen. Die Jacht soll dagegen völlig emmissionsfrei fahren. Auch der Strom an Bord wird bei dem Spezialschiff mit Solarpaneelen und Unterwasserturbinen erzeugt.