Im indischen Bundesstaat Gujarat sind hunderte von Dächern in einem Slum mit einer speziellen weißen Farbe gestrichen worden, die große Teile des Sonnenlichts reflektiert.

So soll es für die Bewohner etwas kühler in ihren Häusern sein, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Anstreich-Aktion ist Teil einer Studie. Sie untersucht in Gujarat und an anderen Orten weltweit, wie Häuser gekühlt werden können und wie sich Hitze in den Innenräumen auf die Bewohnerinnen und Bewohner auswirkt.

In Indien sind die Sommer durch den Klimawandel extremer geworden, in Gujarat gab es in den letzten Jahren Temperaturen über 46 Grad. Die Unterkünfte sind oft fensterlose Ein-Zimmer-Häuser. Zwischen Dach und Wohnraum gibt es meistens keine Isolation.

Dächer kühlen das Innere

Traditionell ist das Zuhause eigentlich der Ort, an dem Menschen Schutz und Erholung vor äußeren Einflüssen finden, erklärt eine Forscherin. In heißen Regionen der Welt seien Menschen in ihrem Zuhause aber oft zu starker Hitze ausgesetzt. Erste Studienergebnisse aus Burkina Faso zeigten, dass kühlende Dächer die Innentemperatur um mehr als ein Grund senken.