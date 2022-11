Die CO2-Emissionen bleiben auf Rekordniveau - allen Warnungen zur Klimakrise zum Trotz.

Ein internationales Forschungsteam erwartet, dass weltweit in diesem Jahr wieder in etwa so viel Kohlendioxid ausgestoßen wird wie 2019. Damit wäre die Welt zurück bei Werten wie vor der Pandemie. Schon letztes Jahr hatten sie sich diesem Niveau angenähert, nachdem es im ersten Corona-Jahr 2020 deutlich weniger Emissionen gegeben hatte. Eine Mitautorin der Analyse spricht von einer "verpassten Chance", nach der Corona-Krise mit einer nachhaltigeren Wirtschaft weiterzumachen. Das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen ist mit Werten wie in diesem Jahr praktisch nicht zu halten.

Dabei haben die Forschenden durchaus festgestellt, dass die Emissionen in manchen Ländern zurückgegangen sind. Allerdings hat das oft andere Gründe als Klimapolitik. In der EU wurde zum Beispiel wegen des Ukraine-Kriegs weniger Erdgas verbrannt, in China ging der CO2-Ausstoß durch die strenge Corona-Politik zurück.