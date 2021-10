Wir erzeugen viele von unseren Klimagasen im Ausland – weil wir Dinge nutzen und essen, die im Ausland produziert wurden oder zumindest die Rohstoffe dafür.

Forschende der Uni Pforzheim haben neu ausgerechnet, wie viel das ist. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass wir in unserer Klimabilanz eigentlich noch einmal die gleiche Menge an Treibhausgasen drauflegen müssten. Demzufolge wird für uns außerhalb Deutschlands noch mal ungefähr die gleiche Menge an Emissionen verursacht wie innerhalb der Landesgrenzen. Das Team hat sich dazu für seine Studie CO2-Bilanz und Lieferketten für das Jahr 2016 angesehen.

CO2-Reduktion global denken

Der Hauptautor will mit der Studie den Blick dafür schärfen, den Klimaschutz auch außerhalb des eigenen Landes zu denken – auch, wenn für die offizielle Klimabilanz nur die Daten von innerhalb zählen. Ein Beispiel: Der Verzicht auf das Rindersteak aus Südamerika bringt zwar offiziell vielleicht der argentinischen und nicht der deutschen Klimabilanz etwas. Trotzdem sei er für das globale Klima sinnvoll.