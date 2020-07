Die Klimaerwärmung macht sich an vielen Stellen der Welt bemerkbar - auch in den Bergen.

Das zeigen Auswertungen der Meteorologie-Behörden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Demnach kann es mittlerweile sogar oberhalb von 1000 Höhenmetern über 30 Grad warm werden - und solche Temperaturen werden häufiger. In Chateau d'Oex in der Schweiz auf 1000 Metern war es den Auswertungen zufolge in den letzten 30 Jahren an 19 Tagen über 30 Grad warm. In den 30 Jahren vorher war das nur an zwei Tagen der Fall. In Seefeld in Österreich auf 1200 Höhenmetern gibt es eine ähnliche Entwicklung.

Auch die Gletscher machen den Meteorologinnen und Meteorologen Sorgen. Die in Österreich haben seit 1850 knapp 60 Prozent an Fläche verloren. Auch in der Schweiz geht die Fläche zurück. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten fortsetzt.