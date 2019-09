Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Die US-Experten sagen, dass das dem gleichen Temperatur-Level entspricht, wie im August 2015 und 2017. Den Rekord hält nach wie vor der August 2016. Der unterschied sich in der Durchschnittstemperatur aber auch nur in der zweiten Nachkommastelle - der war nämlich nochmal 0,06 Grad wärmer im Schnitt.



Einen besonders warmen Sommer gab es dem NOAA zufolge dieses Jahr im Norden Kanadas, in Teilen der USA, in Zentraleuropa und in einigen Regionen Russlands, aber auch im Süden Afrikas.