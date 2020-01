Das steht in einer Untersuchung, die ein internationales Team von 14 Forschenden vorgelegt hat. Konkret habe die Meerestemperatur letztes Jahr um 0,075 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 gelegen.

In der Studie steht auch, dass allein in den letzten fünf Jahren jeweils neue Rekorddurchschnittswerte gemessen wurden. Die Forschenden warnen, dass sich die Meere immer schneller erhitzen würden. Sie schreiben, dass die steigenden Meerestemperaturen zu mehr Wetterextremen wie Wirbelstürmen und heftigen Niederschlägen führten. Sie seien auch einer der Hauptgründe für die Waldbrände wie in Australien, in Kalifornien und im Amazonas-Gebiet.