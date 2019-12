Der Co-Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung sagte der Deutschen Presse-Agentur, aus wissenschaftlicher Sicht sei es eindeutig, dass jetzt schnell gehandelt werden müsse. Ihm zufolge kann einen Klima-Notstand anzuerkennen helfen, große Entscheidungen zu treffen. Also Dinge zu ermöglichen, die notwendig sind, die man bisher aber für nicht realistisch gehalten hat. In diesem Zusammenhang erinnert Rockström an die Finanzkrise 2008, wo es plötzlich möglich war, mit Hunderten Milliarden US-Dollar Banken zu retten.



Der Begriff Notstand ist umstritten, da damit assoziiert wird, dass normale demokratische und parlamentarische Verfahren außer Kraft gesetzt werden. Viele Kommunen weltweit haben einen Klimanotstand ausgerufen, Berlin als erstes deutsches Bundesland eine Klimanotlage. Damit soll in der Regel der dringende Handlungsbedarf beim Einsparen von Treibhausgasen unterstrichen werden.