Die Theorie, mit eisenhaltigem Staub als Dünger das Wachstum von Algen

in den Ozeanen anzuregen. Die sollen dann im großen Stil das CO2 aus der

Atmosphäre aufnehmen und mit ihm an den Meeresgrund sinken.

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Bonn ist jetzt in einer Studie der Ansicht, dass das wohl eher nicht funktionieren würde. Die Forschenden haben anhand von Bohrkernen Zeiten untersucht, in der besonders wenig CO2 in der Atmosphäre war: die Eiszeiten auf der Erde. Das Ergebnis der Forschenden ist allerdings: Obwohl dort viel Eisenstaub in der Luft war, hat er die Algen nicht zum Wachsen gebracht.

In Tiefsee-Bohrkernen ließ sich in den Eiszeiten bis zu 15-mal mehr Eisenstaub als sonst nachweisen; allerdings gab es keine Hinweise darauf, dass damit die Ozeane gedüngt wurden. Vielmehr führen die Forschenden das Weniger an CO2 unter anderem darauf zurück, dass die Ozeane oft zugefroren waren – und aus ihnen deshalb weniger CO2 in die Atmosphäre entweichen konnte.