Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben berechnet, wie sich das auf die Stabilität des gesamten Eispanzers auswirkt. Die teils dramatischen Aussichten haben sie im Fachmagazin Nature veröffentlicht.

Die Berechnungen zeigen: Sollten die Temperaturen in Zukunft zwei Grad über dem vorindustriellen Zeitalter liegen, schmilzt so viel Eis ab, dass der Meeresspiegel weltweit um zweieinhalb Meter steigt. Steigen die Temperaturen durchschnittlich um vier Grad an, geht der Meeresspiegel um 6,5 Meter nach oben. Viele Inseln und auch große Gebiete in Meeresnähe würden dadurch untergehen.

Dass Teile der Antarktis für lange Zeit verschwinden, steht für die Forschenden schon fest. Sie haben errechnet, dass das Eis, was jetzt abschmilzt, nicht zurückkommt. Um den Eispanzer am Südpol vollständig wiederherzustellen, müssten die Temperaturen nämlich fallen - und zwar auf das vorindustrielle Niveau. Und dass das passiert, gilt als äußerst unwahrscheinlich.