Was

Klimaforschung Was die Nordatlantik-Hitzewelle angetrieben hat

Vorletzten Sommer gab es im Nordatlantik eine Hitzewelle - teils war das Wasser an der Oberfläche 2 Grad Celsius wärmer als bei früheren Hitze-Rekorden. Und auch an Land, in Europa, gab es Extremtemperaturen und Überschwemmungen.