Nach einer neuen Studie sind die Substanzen für ein Drittel der Erderwärmung verantwortlich. Ein Forscher und sein Team aus den USA haben dafür 50 Jahre bis 2005 untersucht. Sie rechneten Klimamodelle mit verschiedenen FCKW-Konzentrationen durch. Ihr Ergebnis: Ohne sie hätte sich das Klima nicht so stark erwärmt. Aus Sicht der Forscher waren FCKW in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das zweitwichtigste Treibhausgas nach CO2. Einzelne FCKW wirken dabei viele tausend Mal stärker als CO2.

FCKW wurde lange als Lösungsmittel in der Industrie, als Kühlmittel in Kühlschränken und auch als Treibmittel in Spraydosen verwendet. In der Atmosphäre reagieren Bestandteile der FCKW so mit dem Ozon der Ozonschicht, dass sie diese schädigen.

Die Mittel wurden deshalb ab den 80er Jahren schrittweise verboten. Allerdings sollen sie in China wieder illegal eingesetzt werden, möglicherweise in Schaumstofffabriken.