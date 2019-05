Eigentlich sollte der CO2-Ausstoß weltweit seit Jahren drastisch reduziert werden, um den Klimawandel zu verlangsamen. US-Wissenschaftler haben gerade wieder einen neuen CO2-Höchstwert in der Erdatmosphäre gemessen.

Auf Hawaii verzeichneten sie am Wochenende eine Konzentration von mehr als 415 ppm (Teilchen pro Million). So viel wurde noch nie gemessen - und das letzte Mal waren die CO2-Werte auf der Erde vor drei Millionen Jahren so hoch.

Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt, das zeige, dass wir überhaupt nicht auf dem richtigen Weg seien, um das Klima zu schützen.

Welcher CO2-Wert okay ist, ist umstritten. Forschende sind sich aber einig, dass ein Niveau von 350 Teilen pro Million die Erderwärmung eindämmen würde. Klimaforscher Lucht sagt, da der Wert stetig steigt, sei schon jeder Wert, der stabil gehalten werden kann, ein Gewinn.