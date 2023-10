Die Weltgesundheitsorganisation WHO soll Klimakrise und Artensterben zum Gesundheitsnotstand erklären.

Das fordern Forschende aus aller Welt. Ihr Aufruf ist aktuell in über 200 wissenschaftlichen Fachzeitschriften abgedruckt. Der Gesundheitsnotstand ist die höchste Alarmstufe der WHO. Alle Länder weltweit sind dann aufgefordert zusammen zu arbeiten, um das Problem in den Griff zu bekommen. Zuletzt war das bei der Corona-Pandemie der Fall. Die Autorinnen und Autoren sagen, Klimakrise und Artensterben schädigen die menschliche Gesundheit und müssen zusammen angegangen werden.

Die WHO bezeichnet den Klimawandel auch als chronische globale Krise. Aber sie sagt: Für einen Gesundheitsnotstand gibt es strikte Vorgaben. Eine ist, dass ein Phänomen neu sein muss. Und da hakt es. Die WHO argumentiert, die Klimakrise ist seit Jahrzehnten bekannt, also könne kein Gesundheitsnotstand ausgerufen werden.

Selbst wenn es einen Gesundheitsnotstand gäbe, hätte das nur wenig konkrete Auswirkungen. Die WHO kann den Ländern nämlich keine konkreten Vorgaben machen.