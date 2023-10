Das 1,5-Grad-Klima-Ziel noch einzuhalten wird schwer und dabei bleibt uns bei den CO2-Emissionen wohl viel weniger Spielraum.

Neuen Berechnungen zufolge ist das CO2-Budget, das uns noch bleibt, nur halb so groß wie bisher gedacht - so steht es in einer aktuellen Studie im Fachmagazin Nature Climate Change. Im letzten Weltklimabericht aus dem Jahr 2021 hatte es noch geheißen, dass wir ein Budget von knapp 500 Gigatonnen CO2-Emissionen haben, um trotzdem das 1,5-Grad-Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent einzuhalten. Das Team vom Imperial College London sagt jetzt: Wir haben nur noch ein Budget von 260 Gigatonnen. Und machen wir so weiter wie bisher, ist dieses Budget in nur sechs Jahren aufgebraucht.