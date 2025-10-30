Wälder, Meere, Atmosphäre - solche Faktoren nennen Forschende "Lebenszeichen der Erde" und um die steht es schlecht. Die Folge: Die Klimakrise beschleunigt sich.

In einer neuen Studie im Fachjournal BioScience hat ein internationales Forschungsteam sich die Lebenszeichen der Erde angeschaut, also zum Beispiel Meerestemperaturen, Waldverlust durch Brände, Verbrauch von Öl, Kohle und Gas oder auch CO2-Ausstoß. Ergebnis: Von 34 Bereichen haben inzwischen 22 Negativ-Rekorde erreicht.

Das Team sagt, 2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen - und das aktuelle Jahr sehe bisher nicht besser aus. Es sieht seine Bestandsaufnahme als Beleg dafür, dass die Erde aufs "Klima-Chaos" zusteuert. Es gebe immer mehr Hitze, Stürme, Überschwemmungen, Dürren und Brände.

Die Forschungsgruppe sagt auch: Die Lösungen sind da, es muss dringend gegengesteuert werden. Mit zum Beispiel Waldschutz, dem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und mehr pflanzlicher Ernährung. Solche Maßnahmen aufzuschieben, würde viel kosten und hätte schwerwiegende Folgen - die laut den Forschenden, den Frieden, die Ökosysteme und die Gesundheit bedrohen.