Eine neue Studie zur Arktis zeigt, dass der arktische Ozean sehr schnell versauert und dass das wahrscheinlich daran liegt, dass dort das Eis so schnell schmilzt.

Ein internationales Forschungsteam hat zum ersten Mal Daten zur Arktis aus einem langen Zeitraum analysiert, nämlich von 1994 bis 2020. Dabei zeigte sich: Der Säuregehalt des Ozeanwassers steigt in der Arktis drei- bis viermal schneller an als in anderen Meeren, weil Wasser, das bisher unter dem Meereis lag, besonders viel Kohlendioxid aufnimmt. Das könnte positiv sein, weil der Atmosphäre CO2 entzogen wird. Aber: Das mit Schmelzwasser vermischte Meerwasser ist leicht und mischt sich kaum mit dem Tiefenwasser. Dadurch konzentriert sich das Kohlendioxid an der Oberfläche; das Wasser ist schnell gesättigt und nimmt kein weiteres CO2 mehr auf. Außerdem schwächt das Schmelzwasser die Fähigkeit des Meerwassers, das Kohlendioxid zu neutralisieren. Dadurch sinkt der pH-Wert des Ozeans, das Wasser wird sauer - und das wiederum gefährdet das Überleben von Pflanzen und Meerestieren.