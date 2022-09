Auch die Wälder leiden unter der Klimakrise.

Wie sehr und wo genau, das wollen internationale Forschende mit einer ersten "Klimarisikokarte" für Wälder zeigen. Beteiligt an dem Projekt ist auch die Technische Universität München.

Die Forschungsgruppe kommt zu dem Schluss: Besonders gefährdet sind Wälder in Mitteleuropa, im Westen von Nordamerika und im östlichen Amazonasgebiet. Außerdem Teile der nördlichen Nadelwälder in Russland, Skandinavien, den USA und Kanada. Allerdings sagt das Team auch, es brauche dringend mehr Daten, um noch klarer vorhersagen zu können, wie sich die Wälder in Zukunft entwickeln.