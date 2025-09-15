Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen - das hat es diesen Sommer in etwa einem Viertel aller europäischen Regionen gegeben.

Und solche Extremwetterereignisse nehmen zu - und werden teuer für Europa. Das hat eine Studie von der Uni Mannheim und der Europäischen Zentralbank ausgerechnet. Allein dieses Jahr werden die Schäden auf 43 Milliarden Euro geschätzt. Bis 2029 drohen demzufolge Verluste von insgesamt 126 Milliarden Euro.

Besonders betroffen ist bis jetzt Südeuropa. Nördliche Länder wie Deutschland haben geringere Schäden. Aber Extremereignisse nehmen auch hier zu. Die Forschenden machen auch darauf aufmerksam, dass die tatsächlichen Kosten höher sein können, weil sie nicht alle Schäden mit einberechnen konnten.

Sie sagen ganz klar: Investitionen in Klimaanpassung sind extrem wichtig, auch wenn das teuer ist. Nichtstun koste auf lange Sicht aber mehr.

Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift European Economic Review veröffentlicht.