Die Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion hat in Amsterdam ein Kreuzfahrtschiff und einen Öltanker daran gehindert, in den Hafen einzulaufen.

Eine Hafensprecherin sagte, dass Mitglieder sich an zwei Zufahrtsschleusen hängten. Die niederländische Polizei hat die Aktion am frühen Abend beendet hat. Acht Personen seien kurz in Polizeigewahrsam gekommen, Festnahmen gab es keine.

Es war die zweite Aktion dieser Art innerhalb weniger Tage in der Umgebung des Amsterdamer Hafens.

Eine Studie der Nichtregierungsorganisation Transport and Environment zeigt, dass Kreuzfahrtschiffe im Jahr 2022 in europäischen Gewässern mehr als acht Millionen Tonnen CO2 freigesetzt haben. Dies entspricht 50.000 Flügen von Paris nach New York. Trotzdem ist Fliegen laut Umweltbundesamt die klimaschädlichste Art der Fortbewegung.

Amsterdam will den Tourismus in der Stadt nachhaltiger gestalten. Deshalb soll die Zahl der Hochseekreuzfahrten ab 2026 reduziert werden.