Viele kleine Proteste bringen insgesamt mehr Menschen auf die Straße als eine zentral organisierte Großdemo.

Zu diesem Schluss kommen Forschende der Uni Hamburg, die den globalen Klimastreik 2019 untersucht haben. Die Strategie der Klimabewegung "Fridays for Future" ist es, zur selben Zeit viele kleinere Proteste an verschiedenen Orten zu organisieren. Und das motiviert anscheinend mehr Menschen, an den Protesten teilzunehmen.

Gründe dafür sind laut den Forschenden, dass manche Menschen sich in großen Menschenmengen unwohl fühlen. Oder sie scheuen die Anreise in überfüllten Bahnen. Wenn sie dann gleichzeitig davon ausgehen können, dass die Demo auch ohne sie viel Aufmerksamkeit bekommt, gehen sie nicht hin. Die Forschenden empfehlen deshalb Menschen, die zu einer Demo aufrufen, bei der geschätzten Zahl der Teilnehmenden nicht zu übertreiben - denn das könnte dafür sorgen, dass weniger Leute kommen.

Für die Studie haben die Forschenden Umfragen mit mehr als 1.500 Menschen zwischen 18 und 75 Jahren gemacht: in Berlin, Hamburg, München und Köln.