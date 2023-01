Mehrere Klima-Organisationen haben jetzt allerdings einen Bericht veröffentlicht und in dem steht, dass die Banken sich nicht an ihr Versprechen halten. Sondern, dass die wichtigsten Mitglieder in der Gruppe zuletzt fast 300 Milliarden Dollar als Kredit gegeben haben für Öl- und Gas-Projekte. Die Klima-Organisationen werfen den Banken und Investoren vor, den Klimaschutz nur vorzutäuschen und ihn in Wirklichkeit zu untergraben.

Die Banken selbst sagen, dass es für mehr Klimaschutz nötig ist, noch eine Weile in Öl und Gas zu investieren - quasi als Übergangszeit.