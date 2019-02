Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus Kanada. Die Forscher haben untersucht, wie sich die Fischbestände entwickeln werden, wenn die Menschheit strikten Klimaschutz durchsetzt. Demnach würden weltweit die Einkommen von Fischern um mehr als drei Milliarden Euro steigen. Gleichzeitig würden die Ausgaben von Haushalten für Fisch und Meeresfrüchte um fast fünf Milliarden Euro sinken. Besonders profitieren würden laut den Wissenschaftlern Menschen in Entwicklungsländern, zum Beispiel auf den Malediven oder in Indonesien - weil dort besonders viele Menschen vom Fischfang abhängig sind. Grund für die Gewinne sei unter anderem, dass durch den Klimaschutz auch Meerestiere besser leben - es gebe also mehr und größere Fische.

Die Forscher sagen aber auch: Nicht alle Fischer profitieren, vor allem auf der Nordhalbkugel würden die Fänge deutlich zurückgehen - weil Fischer ihre Fanggebiete nicht weiter nach Norden ausdehnen könnten. Die Verluste würden aber durch steigende Preise zum Beispiel für Kabeljau weitgehend ausgeglichen.