Welchen CO2-Fußabdruck haben unsere Lebensmittel - wenn wir uns die komplette Lieferkette anschauen?

Dazu hat die NGO "Global Alliance for the Future of Food" jetzt laut eigenen Angaben die erste weltweite Schätzung gemacht. Dabei kommt raus, dass pro Jahr 4,6 Gigatonnen CO2 ausgestoßen werden, um Lebensmittel herzustellen, zu transportieren und zu lagern. Außerdem ergibt die Schätzung, dass 15 Prozent aller fossilen Brennstoffe weltweit nur für die Lebensmittelindustrie verbraucht werden. Die NGO sagt, dass da für Transport und Energie zwar zunehmend erneuerbare Energien genutzt werden. Aber fossile Brennstoffe werden vor allem bei Dünger, Pestiziden und der Herstellung von Plastikverpackungen eingesetzt.