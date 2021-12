Klimaschutz New York City will weniger Gas

New York City will schon bald keine neuen Gasheizungen mehr in Neubauten zulassen.

Wenn Bürgermeister Bill de Blasio das Gesetz unterschreibt - was erwartet wird - sollen große Gebäude ab 2027 auf Gas und auch Öl verzichten, einige kleinere schon ab 2024. Dann soll zum Beispiel auf Elektrizität gesetzt werden für Heizen, Warmwasser und Kochen. Fast 70 Prozent der Treibhausgas-Emissionen in New York City kommen von Öl- und Gas-Heizungen.



Regelungen USA-weit unterschiedlich