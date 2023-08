"Klimaneutral" - um das auf eine Verpackung zu drucken, gleichen viele Firmen freiwillig Treibhausgas-Emissionen aus, indem sie CO2-Zertifikate aus Waldschutzprojekten kaufen. Die halten aber meist nicht, was sie versprechen.

Projekte, die angeblich tropischen Regenwald vor der Abholzung schützen, vermeiden viel weniger Treibhaus-Emissionen, als sie angeben. Das zeigt eine Studie im Fachjournal Science.



Bei der kam raus: Die meisten Projekte schützten den Wald nicht effektiv vor Abholzung. Nur etwa sechs Prozent der CO2-Zertifikate aus den untersuchten Projekten sind tatsächlich mit vermiedenen Emissionen verknüpft, heizen also die menschgemachte Erderwärmung nicht noch weiter an.



In der Studie wurden 26 Projekten aus sechs südamerikanischen und afrikanischen Ländern untersucht, die von dem US-amerikanischen Unternehmen Verra zertifiziert sind. Darüber haben Anfang 2023 auch schon Medien berichtet.

Die Forschenden fordern bessere Verfahren für die Zertifizierung und Kontrolle von Waldschutzprojekten. Mehr dazu bei Update Erde.