Klimaschutz geht eigentlich alle Menschen etwas an - denn unter der Erderwärmung leiden am Ende alle.

Trotzdem finden nicht alle Menschen Klimaschutz wichtig. Ein Forscher eines Instituts in Österreich wollte wissen, was es braucht, damit sich mehr Leute fürs Klima einsetzen. Er hat viele Umfragen ausgewertet, die in EU-Ländern gemacht worden sind, und dann geschaut, inwiefern sich die Umfrage-Ergebnisse und auch die Gegebenheiten in den Ländern unterscheiden.



Einkommen, Inflation und Industrie spielen wichtige Rolle



Die Studie ergab: Die Menschen interessieren sich mehr für Klimaschutz, wenn in einem Land das Einkommen relativ hoch und gleich verteilt ist, wenn die Inflation niedrig ist, und wenn die Industrie nicht so abhängig ist von Erdgas und Erdöl.



Der Forscher sagt: Wichtig für Klimaschutz ist, dass es unter den Menschen einen sozialen Zusammenhalt gibt. Und dass sie keine Angst haben müssen, dass mehr Klimaschutz ihre Arbeitsplätze oder ihr Einkommen gefährdet. Er sagt: Wer will, dass die Leute mitmachen, sollte stärker hervorheben, dass durch Erneuerbare Energien neue Jobs entstehen.