Eine Idee, um die Erderwärmung einzudämmen, ist, dass Menschen für ihren ökologischen Fußabdruck eine CO2-Steuer zahlen.

Heißt: Alles, wofür Treibhausgase ausgestoßen wurden, kostet dann mehr. Ein Forschungsteam der Uni Leeds schreibt: Wenn die CO2-Steuer nicht pauschal für alles kommt, sondern nur für Luxus-Produkte, dann könnte die Steuer nicht nur helfen, das Klima zu schützen, sondern auch für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgen. Das Team sagt: Heizen sollte nicht gleich hoch besteuert werden wie zum Beispiel eine Urlaubsreise. Heizen müssten alle Menschen, da lasse sich wenig am Verhalten ändern. In Beispielrechnungen für fast 90 Länder zeigte sich: Wenn Luxus-Produkte wie Flugreisen oder große Autos deutlich höher besteuert werden, dann bringt das mehr CO2-Einsparungen, als wenn alles gleich besteuert wird.