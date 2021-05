Dieses Jahr oder eins der nächsten vier Jahre wird wahrscheinlich wieder Rekorde brechen – bei der weltweiten Durchschnittstemperatur.

Das hat die Weltwetterorganisation WMO berechnet. Demnach wird es mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit bis 2025 mindestens in einem Jahr wärmer als 2016, dem bisherigen Rekordjahr. Damals lag die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur rund 1,2 Grad Celsius über dem Durchschnittsniveau von 1850 bis 1900, also der vorindustriellen Zeit. Laut den Fachleuten bei der WMO könnte der Wert in den nächsten Jahren sogar zeitweise 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen. Ein Temperaturanstieg von 1,5 Grad steht als Obergrenze im Pariser Klimaschutzabkommen – allerdings soll die laut den Klimazielen frühestens am Ende des Jahrhunderts erreicht werden. Laut WMO liegt die Wahrscheinlichkeit, dass diese globale Durchschnittstemperatur in mindestens einem der nächsten vier Jahre erreicht wird, aktuell bei 40 Prozent.