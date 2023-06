Extreme Hitze, Dürre, Brände und so hohe Meerwassertemperaturen wie noch nie - so sah Klimawandel 2022 in Europa aus.

Das ist das Ergebnis eines neuen Berichts mit dem Titel "Der Zustand des Klimas in Europa 2022", den die Weltwetterorganisation zusammen mit dem Copernicus-Klimawandeldienst erarbeitet hat. Demzufolge hat sich Europa seit den 1980er Jahren doppelt so stark erwärmt wie der weltweite Durchschnitt und ist auch der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt: 2022 lag Europa schon etwa 2,3 Grad über dem vorindustriellen Mittelwert.

Rekordhitze verursacht tausende Todesfälle

Dem Bericht zufolge war die Rekordhitze auch einer der Hauptgründe für mehr als 16.000 zusätzliche Todesfälle. In vielen Ländern in West- und Südwest-Europa war 2022 der heißeste Sommer und auch insgesamt das heißeste Jahr ever - unter anderem in Deutschland.

Eine gute Nachricht gibt es aber: Erneuerbare Energien haben letztes Jahr zum ersten Mal mehr Strom erzeugt als Gas.