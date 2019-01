Das ist das Ergebnis einer Studie, die im Fachmagazin Science Advances veröffentlich wurde. Kommerziell angebaut werden vor allem die Arten coffea arabica und robusta. Die Gene ihrer wilden Verwandten werden aber gebraucht, um neue Kaffeesorten zu entwickeln, die widerstandsfähiger gegen Klimaveränderungen, Krankheiten und Schädlinge sind.

Als Hauptgefahr sehen die Forscher den Klimawandel und die Abholzung von Tropenwäldern. Kaffeepflanzen benötigen ein gleichmäßig warmes Klima, viel Regen und geschützte halbschattige Standorte. Durch den Klimawandel werden aber viele Anbaugebiete des Kaffees künftig zu heiß und zu trocken, zum Beispiel in Äthiopien und Mittelamerika. Weil viele wilde Kaffeearten nur in wenigen, eng begrenzten Gebieten vorkommen, sind sie besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass sich wilder Kaffee nur schwer in Samenbanken oder anderen Lagern konservieren lässt. Deshalb fordern die Forscher, die wilden Kaffeearten vor Ort zu schützen, um die genetische Vielfalt des Kaffees zu bewahren.