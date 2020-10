Abkühlung aus der Tiefsee

Wenn wir weiterhin so heiße Sommer erwarten können wie letztes und teilweise auch dieses Jahr, dann erwarten Experten, dass die Nachfrage nach Klimageräten steigt.

Das bedeutet aber wieder einen Anstieg des Stromverbrauchs. Ein Forschenden-Team des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse in Österreich hat jetzt eine weitere erneuerbare Alternative erforscht, um Häuser und Hotelanlagen kühlen zu können: Mit Hilfe von Meerwasser.

Laut der Studie hat Meerwasser in etwa 700 bis 1200 Metern Tiefe eine Temperatur von 3 bis 5 Grad. Das könnte laut den Forschenden an Land gepumpt und dort in einem Fernkühlsystem genutzt werden, um Süßwasser abzukühlen. Das würde dann über Rohre in Häuser und Hotelanlagen gepumpt, um Kühlanlagen zu betreiben - ähnlich wie schon bei Fernwärmeheizungen.

Laut der Studie ist das System vor allem für kleine Inseln in tropischen Regionen interessant, bei denen die Entfernung von der Küste bis zur Tiefsee kurz ist, die Energiekosten hoch und es das ganze Jahr über warm ist.