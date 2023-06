Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat sich die Auswirkungen in Pakistan genauer angesehen und schreibt in einem Bericht: Viele Menschen dort haben keine Möglichkeit, sich gegen hohe Temperaturen zu schützen, auch weil sie zu Hause keinen Strom haben, um Ventilatoren oder Klimaanlagen zu nutzen. Und viele müssen auch bei großer Hitze weiter draußen arbeiten. Laut Ärzten kommen mittlerweile mehr Menschen in die Notaufnahme, wegen Hitzschlägen, Atemnot und Schwindel.

Hitze und Überschwemmungen 2022

Letztes Jahr erlebte Pakistan einen besonders heißen Frühling, mit bis zu 51 Grad im Landesinneren. Im Sommer kam es zu Rekord-Niederschlägen, die ein Drittel des Landes unter Wasser setzten.