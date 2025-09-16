Vom Berg zur Insel - das ist dem "Prow Knob" in Alaska passiert.

Der Berg liegt im Südosten des US-Bundesstaates - und er war Jahrtausendelang vom Eis des Alsek-Gletschers umgeben. Aber: Der Gletscher schrumpft, wie viele Gletscher in Alaska im Rekordtempo. Und Satellitenbilder der Nasa zeigen jetzt, dass der Gletscher den kleinen Berg nicht mehr umschließt, sondern so abgeschmolzen ist, dass der Pegel des Gletschersees rapide angestiegen ist. Schon 1984 war der Prow Knob nicht mehr ganz von Eis umgeben, sondern lag am Seeufer - aber jetzt, im Sommer 2025, steht das Wasser so hoch, dass es den Berg ganz umgibt. Er ist zur Insel geworden - Alaska hat damit eine Insel mehr.

Das ganze ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die schmelzenden Gletscher arktische Landschaften neu formen. Der Klimawandel ist dort mit am stärksten zu spüren, weil die Temperaturen deutlich schneller steigen als im weltweiten Schnitt.