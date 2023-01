Ameisen könnten aggressiver werden, und zwar wegen der Erderwärmung.

Eine Studie der Uni Innsbruck zeigt, dass höhere Temperaturen das Verhalten der Tiere verändern. Die Fachleute haben Videos gemacht, die das zeigen. Sie ließen Ameisen aufeinander los, die sie an verschiedenen Orten in den Alpen gesammelt haben, in Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz. Die Kämpfe der Arbeiterinnen filmten sie drei Minuten lang und die Auswertung zeigt, dass die Ameisen an den wärmeren Standorten viel heftiger miteinander kämpften.

Laut einem der Autoren kann sich das auf die Ameisenstaaten insgesamt negativ auswirken. Denn die Tiere brauchen dafür mehr Kraft und Zeit und dadurch könnte die Anzahl der Ameisen insgesamt zurückgehen.

Die Studie ist in der Fachzeitschrift Science of The Total Environment erschienen.