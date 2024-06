Griechenland, Türkei, Kalifornien: An vielen Orten werden gerade Waldbrände gemeldet. Schon wieder - denn gefühlt werden es immer mehr.

Und das Gefühl trügt nicht, wie Forschende im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution schreiben: In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Waldbrände mehr als verdoppelt. Hinzu kommt, dass die Waldbrände stärker werden((: Die Intensität der 20 extremsten Brände pro Jahr hat sich ebenfalls verdoppelt)).

Die Forschenden schreiben, dass sich die Entwicklung zu beschleunigen scheint. Sie haben mithilfe von Satellitendaten fast 3000 besonders große Waldbrände zwischen 2003 und 2023 untersucht. Besonders oft und stark hat es in den letzten sechs Jahren gebrannt. Deutlich mehr Brände als vorher gab es vor allem in Nordamerika, Europa und Russland. Die Fachleute sagen, dass das in erster Linie an den vielen Trockenperioden infolge des Klimawandels liegt.

Sie fordern, dass die Waldbewirtschaftung an das veränderte Klima angepasst werden muss. Außerdem warnen sie vor einem Rückkopplungseffekt: Wenn Bäume verloren gehen, wird das von ihnen gespeicherte CO2 wieder freigesetzt.