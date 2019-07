Klimawandel-Leugner sagen: Warme und kalte Phasen gab es auf der Erde schon immer, das jetzt ist eine natürliche Erwärmung und hat nichts mit dem Menschen zu tun. Forschende von der Universität Bern entkräften dieses Argument jetzt. Sie sagen, dass es zwischen den Temperaturänderungen früher und heute einen großen Unterschied gibt. Früher, also bis zum 19. Jahrhundert, fanden die Klimaschwankungen demnach nie auf der ganzen Welt gleichzeitig statt. Die Kleine Eiszeit zum Beispiel betraf den Ostpazifik im 15. Jahrhundert, Nordwesteuropa und Nordamerika im 17. Jahrhundert und andere Regionen erst im 19. Jahrhundert. Die Klimaerwärmung jetzt, die betreffe 98 Prozent der Erde - und zwar gleichzeitig.



Die Forschenden sagen: Klar gibt es natürliche Klimaveränderungen, aber es habe noch nie etwas gegeben, das so war wie das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist und gerade passiert.