Die Polarregion hat sich laut einem neuen Bericht seit 1971 dreimal schneller erwärmt als der Rest des Planeten.

Zwischen 1971 und 2019 stieg die durchschnittliche Jahrestemperatur in der Arktis um gut 3 Grad Celsius, auf der Erde insgesamt dagegen um ein Grad Celsius. Das berichtet die Expertengruppe AMAP des Arktischen Rates, der gerade tagt. Damit erwärmt sich die Arktis noch schneller als gedacht. In der Region zeigt sich den Expertinnen und Experten zufolge der Klimawandel besonders deutlich.

Der Arktische Rat ist das wichtigste Forum zur Zusammenarbeit in der Arktis. Im Fokus stehen dabei der Umweltschutz und eine nachhaltige Entwicklung in der Region rund um den Nordpol. Dem Rat gehören Russland, Island, die USA, Dänemark, Finnland, Kanada, Norwegen und Schweden an.