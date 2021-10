Mindestens zehn als Welterbe geschützte Wälder, wie etwa der Yosemite-Nationalpark in den USA, haben in den letzten 20 Jahren unterm Strich mehr CO2 abgegeben statt es aufzunehmen. Das lag laut einem Bericht an großen Waldbränden und an der Fällung von Bäumen.

Wälder spielen beim Klima eine wichtige Rolle, weil Pflanzen CO2 in Sauerstoff umwandeln. Sie nehmen also Treibhausgase auf und helfen, so den Klimawandel zu verlangsamen.

Für den Bericht der Unesco zusammen mit dem World Resources Institute wurden 257 Wälder analysiert, im Zeitraum seit 2001. Zusammen schafften sie es, mehr Kohlenstoff aufzunehmen. Doch einige Welterbestätten zum Beispiel in Indonesien, Australien und Russland gaben durch Ereignisse wie Rodungen und Brände zu viel CO2 ab.