Welche Bäume können mehr Trockenheit wegen des Klimawandel wohl eher aushalten: die, die in feuchten Gebieten wachsen oder die, die ohnehin schon kaum Wasser haben?

In der Wissenschaft wird diese Frage schon länger diskutiert. Oft wird davon ausgegangen, dass Bäume, die in sehr trockenen Gegenden stehen, NOCH weniger Feuchtigkeit nicht aushalten könnten. Auf der anderen Seite haben sie sich aber an schwierige Bedingungen angepasst und halten Dürre vielleicht doch besser aus.

Zu viel Wasser verwöhnt die Bäume

Eine Ökologin schreibt in der Fachzeitschrift Science, dass die Bäume quasi verwöhnt werden, wenn sie immer genug Wasser haben. Und dass sie dann mit einer großen Dürre nicht klarkommen. Sie hat mit ihrem Team Stämme von 122 Arten untersucht und sich dabei die Jahresringe angeschaut. Daran kann man sehen, wie schnell oder langsam ein Baum in jedem Jahr gewachsen ist. Diese Daten wurden mit historischen Klimadaten kombiniert. Dabei zeigte sich: Je trockener ein Gebiet war, umso besser konnten die Bäume Trockenheit aushalten.